2018年11月にデビューしたセクシー女優・わか菜ほのさん。2025年4月に年内で業界から引退することを表明し、12月31日をもって7年間の女優生活に幕を下ろす。「4年前に1度目の引退表明をした時から、もう長くはできないだろうと思っていました」期間限定のつもりでのデビュー、2021年の引退表明と撤回、そして今年、年内での完全引退の決意……紆余曲折のセクシー女優人生を振り返るとともに、恋愛事情や結婚願望についても聞かせて