Ｊ１神戸は２５日、Ｊ２仙台からＭＦ郷家友太（２６）を完全移籍で獲得すると発表した。仙台市出身で仙台のアカデミーで育ち、青森山田中・高を経て２０１８年から２２年まで神戸に在籍。２３年に仙台へ移籍していた。Ｊ１通算１０８試合出場で１０得点、Ｊ２通算１１４試合で２５得点。今季はＪ２優秀選手賞を受賞した。クラブを通じて「もう一度、クリムゾンレッドのユニホームを身にまとえることやノエビアスタジアム神戸