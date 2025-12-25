2025年に旅立たれた著名人たち。さまざまな舞台で活躍し、時代を彩ったその功績をたどる。脚本家・画家大宮エリー画家、作家、ラジオパーソナリティー、映画監督、など幅広いジャンルで活躍した、大宮エリーさんが4月、病気で亡くなった。49歳だった。広告代理店勤務を経て、脚本家や映画監督などととして活動。映画「海でのはなし。」で監督を務めるなど、多岐にわたって活躍した。考古学者大村幸弘さん考古学者で、皇室とも