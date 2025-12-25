２４日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、人気企画「名探偵津田」の第４話後編が放送された。劇団ひとり殺人事件の犯人は、１１８歳の理花だと判明。事件は解決した…のだが、数々の謎が未回収のまま残されている。ただのミスリードだった可能性もあるが、プロデューサーの藤井健太郎氏はＸで２３日に「名探偵津田の編集終了。正解は一年後の編集へ。」とつづっている。更新されたものの触れられることのなかった第２話