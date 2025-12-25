2025年に旅立たれた著名人たち。さまざまな舞台で活躍し、時代を彩ったその功績をたどる。経済アナリスト森永卓郎さん経済アナリストの森永卓郎さんが1月28日、原発不明がんのため自宅で亡くなった。67歳だった。ユニークなキャラクターで「モリタク」の愛称で親しまれた森永さん。テレビやラジオのコメンテーターとして経済情報を分かりやすく発信し、“アナリストの先駆け”として活躍してきた。2023年12月、ステージ4のすい臓