ソフトバンクの孫正義オーナー（中央）とポーズをとる小久保監督（左）と城島CBO＝25日、東京都港区ソフトバンクの小久保裕紀監督が25日、東京都内のソフトバンクグループ本社を訪れ、孫正義オーナーに5年ぶりの日本一達成などを報告した。来季は本拠地の福岡移転後初の3年連続リーグ制覇が懸かる。監督は「より一層、3連覇に向けてのモードにしっかり入れる」と決意を述べた。孫オーナーは新たに3年契約を結んだ小久保監督に