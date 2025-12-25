女子ゴルフの人気選手、鶴岡果恋（２６）＝明治安田＝が２５日、自身のインスタグラムを更新。オリックスの来田涼斗外野手（２３）との結婚を発表した。「プライベートにはなってしまいますが以前からお付き合いさせていただいた方と入籍致しました。いつも元気いっぱいで努力家な彼とこれから先共に歩めることを嬉しく思います。お互いアスリートということもあり彼をどんな時も支えられるように彼にとって太陽の様な存在でい