実業家でSNSのフォロワー数が47万人を超える美容系インフルエンサーが約1億5700万円を脱税した罪などで東京地検特捜部に在宅起訴されました。在宅起訴されたのは東京・渋谷区にある「株式会社Solarie」と宮崎麗果被告（37）です。宮崎被告は虚偽の領収書の作成を依頼し架空の業務委託費を計上するなどの手口で、5億円近くの所得を隠すなどしておよそ1億5700万円を脱税した罪などに問われています。不正に得た金は事業資金やブラン