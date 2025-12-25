福井市の老舗蒲鉾メーカーでは、正月用のかまぼこ作りがピークを迎えています。200年以上の歴史を誇る安田蒲鉾では連日、未明の午前4時半ごろからスタッフ50人体制でかまぼこ作りに追われています。原材料となるグチなどの白身魚を厳選していて、弾力のある食感や豊かな風味が特徴で、安田蒲鉾の高木淳一専務は「家族団らんのひとつのアイテムとして使っていただきたい」と話しています。正月のお節料理にも欠かせないかまぼこ作り