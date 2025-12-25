26日(金)は、低気圧が発達しオホーツク海へと進み冬型の気圧配置が強まるでしょう。また、上空の寒気も西日本から北日本にかけてかなり強くなる見込みです。北西の風が強まり、北陸など日本海側の地域では暴風のおそれがあります。大雪のところもあり、かなり荒れる天気になりそうです。26日午前9時の予想天気図です。25日(木)に日本海で発生した低気圧が急速に発達しオホーツク海など日本の東に抜けて、西高東低の冬型の気圧配置