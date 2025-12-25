「日本保守党」の百田尚樹代表が25日に公式X（旧ツイッター）を更新。クリスマス当日に手術を受けると報告した。百田氏は「今日は鼻の手術。部分麻酔で、1時間半にわたって鼻の中を切り刻まれるらしい手術もつらいが、その後、鼻の奥にガーゼを大量に詰め込まれるのが結構きついらしい。今から鬱…」と吐露。それでも「クリスマスにもかかわらず、休みの予定を返上して手術してくれる先生に感謝！」とし、医療従事者への謝