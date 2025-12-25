元外相の田中真紀子氏が２５日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）にコメンテーターとして生出演。高市政権を斬りまくった。発足２か月を迎えた高市内閣が７０％超の高支持率を維持していることについて聞かれると「いや、もう腰を抜かしておりますけどね。世間って、そういうものかと。私がどんなに世間知らずだったかと、つくづく感じております」と話し出した田中氏。「一般の方たち