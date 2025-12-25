Ｊ１の神戸が２５日、Ｊ２仙台からＭＦ郷家友太を完全移籍で獲得したことを発表した。郷家は青森山田から２０１８年に神戸に加入した。２３年から仙台でプレーし、今季はリーグ戦３７試合で１０得点。来季、３季ぶりに古巣復帰することとなった。郷家はクラブを通じて「ヴィッセル神戸に関わる全ての皆さん、お久しぶりです。もう一度、クリムゾンレッドのユニホームを身に纏えることやノエビアスタジアム神戸で闘えることを