Ｊ１の京都が２５日、ＭＦレオゴメス、ＤＦパトリックウィリアムの２選手が契約満了したことを発表した。レオゴメスは今季１１試合に出場。インサイドハーフとして優勝争いを戦った後半戦でチームに貢献した。パトリックウィリアムは今季加入し、センターバックとして１７試合に出場していた。