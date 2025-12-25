◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）前走の札幌２歳Ｓで１０番人気ながら２着に逃げ粘ったジーネキング（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）は、外寄りの７枠１４番に決まった。相田助手は「ハナにこだわるわけではないし、内の馬の動きを見ながらうまく運べればいいですね」と、鞍上・斎藤新の手綱さばきに期待を寄せた。追い切り翌日の１２月２５日は、厩舎周りの運動など