タレント、YouTuberで実業家でもある上原亜衣（33）が25日までに自身のインスタグラムを更新。“赤パンツ・サンタ”姿を披露した。「MerryChristmas」とつづり、赤のショートパンツのサンタコスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「超カワイイ」「めちゃくちゃ可愛い」「かわいい〜最高〜」「素晴らしい」などの声が寄せられている。上原は、タレント、YouTuberとして活動するほか、実業家とし