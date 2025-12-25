今年７月に離婚を公表した、お笑いコンビ「はんにゃ．」川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、２５日までに自身のブログを更新。「離婚後、１番多かった質問」に強烈回答した。ファンから質問を募集し「中でも多かったのが後悔とか復縁系の質問！！！」だそう。その一つを紹介。「元夫と離婚したこと後悔した日は一日だけでもありましたか？」という問いに対し、菜月さんは「ないです！復縁もなければ後悔も一切ないです