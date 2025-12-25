【モデルプレス＝2025/12/25】モデルで女優の江野沢愛美が12月24日、自身のInstagramを更新。クリスマスの食卓を公開し、反響が寄せられている。【写真】29歳新婚モデル「レストランみたい」時短メニュー並んだ豪華食卓◆江野沢愛美、クリスマスの「時短メニュー」公開江野沢は「時短メニューばかりですが、今日は毎年恒例？クリスマスメニューに」と綴り、クリスマスのメニューを投稿。クリスマスカラーのテーブルクロスに合わせ