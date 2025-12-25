【モデルプレス＝2025/12/25】タレントのイモトアヤコが12月24日、自身のInstagramを更新。クリスマスの食卓を公開し、反響が寄せられている。【写真】「イッテQ！」39歳タレント「食卓が映えてる」彩り豊かなクリスマスディナー◆イモトアヤコ、クリスマスの豪華な食卓披露イモトは「＃クリスマスイブ」とハッシュタグを添えて綴り、食卓を投稿。手巻き寿司用の具材やおひつに入ったご飯、ボウルいっぱいのサラダやチキン、ケーキ