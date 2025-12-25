BLACKPINKのリサが、“クリスマスプレゼントそのもの”のようなビジュアルで、世界中のファンをときめかせた。【写真】リサ、「18禁」過激ショーの写真公開12月25日、リサは自身のインスタグラムを更新し、「Happy Holidays from me to you（私からあなたへハッピーホリデー）」というコメントとともに、クリスマスムードあふれる写真を公開した。公開された写真の中でリサは、まるで童話の世界から飛び出してきたような姿を披露し