ファジアーノ岡山 一美和成選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、FW・一美和成選手(28)との来季の契約を更新したと発表しました。 一美選手は2024年シーズン途中にJ1の京都からファジアーノに加入し、J1昇格に貢献。2025年シーズンはリーグ戦32試合に出場（スタメンは18試合）。開幕3戦目のガンバ大阪戦では、古巣相手にゴールを決めるなど、5得点を奪いました。