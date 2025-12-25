歌手・俳優の菊池桃子（57）が25日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との別れを報告した。【写真】「虹の橋を渡りました」菊池桃子の愛犬投稿で「私は、およそ40年、5代のヨークシャテリアと生活しました」と告白。「悩みや迷いがあるときも、いつもそばにいて心を支えてくれました。たくさんの感謝と素敵な思い出が残っています」と振り返った。続けて公開した写真について「左のペリちゃんは昨年15歳で、右の『Qちゃん』