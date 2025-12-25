厚生労働省の医療保険部会は、医療費負担の見直し案をまとめました。高齢化などにより医療費が増え続けるなかで医療制度を維持するため、厚労省の部会はこれまで、医療費負担の見直しについて議論してきました。25日の部会では、医師が処方する薬のうち、市販薬と成分などがほぼ同じ「OTC類似薬」については、患者に追加の負担を求めることが了承されました。具体的には、解熱鎮痛剤の「ロキソニン」などおよそ1100品目で、患者に