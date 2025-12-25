ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï12·î25Æü¡¢ÃèÁÈ¤¬ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç¾å±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çÍ×¤Ê½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¸ø±é¤Î¼Â»Ü¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃèÁÈ ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¸ø±é¡ÖTAKARAZUKA MUSICAL ROMANCE¡ØPRINCE OF LEGEND¡Ù¡×¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØBAYSIDE STAR¡Ù¡×¤Î12·î25Æü13»þ30Ê¬¸ø±é¡£Åö½é¤ÏÆ±¸ø