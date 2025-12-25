中国銀行はこのほど、テクノロジー系企業の金融ニーズに対応するため、総額600億元（約1兆3300億円）の特別資金枠を設けると発表しました。内訳は、株式投資資金100億元（約2200億円）と融資資金500億元（約1兆1100億円）です。第1期として、北京、上海、江蘇、広東省深セン、浙江省杭州の五つの地域で試行し、重要なコア技術を有する優良企業100社以上の育成を目指します。中国銀行の資金支援は、株式投資、融資、投資銀行業務な