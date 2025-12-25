J1アビスパ福岡は25日、FWサニブラウン・ハナン（19）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。陸上日本代表のサニブラウン・ハキームを兄に持ち、今季U―18（18歳以下）からトップチームに昇格。股関節付近を痛めて別メニューの時期が長く続いたものの、夏場に全体練習に復帰した。9月27日のホーム広島戦ではJリーグ戦初出場で初ゴールをマーク。抜群の身体能力を生かし、日本代表の相手GK大迫敬介との競り合