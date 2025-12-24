福岡管区気象台は24日、九州北部地方の上空に強い寒気が入り込む影響で、25日夜から26日午前にかけて山地を中心に大雪になる恐れがあると発表した。福岡、佐賀、大分3県で平地への積雪が予想されており、路面凍結や交通の乱れなどに注意を呼びかけている。気象台によると、25日午後6時から26日午後6時までに予想される降雪量は、福岡、佐賀、大分3県の平地で1センチ、山地で5センチ。九州北部は25日午後以降、風も強まり、26日