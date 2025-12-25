日本銀行の植田総裁は講演で「引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」と述べ、利上げを続ける姿勢を改めて示しました。日銀は今月18日と19日に開いた金融政策決定会合で、政策金利を0.5%から0.75%に引き上げることを決めました。日本銀行植田和男 総裁「経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになると考えています」植田総裁は