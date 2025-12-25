東京証券取引所25日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。前日の米国株高を好感した買い注文が優勢だった。終値は前日比63円69銭高の5万0407円79銭。東証株価指数（TOPIX）は10.61ポイント高の3417.98。出来高は約13億3721万株だった。