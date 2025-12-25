２５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６３円６９銭（０・１３％）高の５万４０７円７９銭だった。２日ぶりに値上がりした。前日の米株式市場は、雇用情勢の堅調さを示す指標の発表などを受け、ダウ平均株価（３０種）の終値が最高値を更新した。この流れを受けた東京市場でも、一部の半導体関連銘柄などに買いが入った。一方、年末を控えて目立った取引材料がなく、日経平均は前日終値比マイナス