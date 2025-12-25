警察によりますと、25日午後1時前、福岡県宮若市犬鳴の県道21号で車3台が衝突し、うち2台から火が出ました。この事故により高齢の男性1人が意識不明となっているほか、小学生とみられる子ども2人を含む少なくとも男女5人が病院に搬送されています。現場は犬鳴ダムに近い山間部を走る道路で、県道21号の「脇田温泉口交差点」から「山ノ神交差点」までが現在、全面通行止めとなっています。警察で事故の状況などを詳しく調べています