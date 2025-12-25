実業家でインフルエンサーの宮崎麗果（３７）が社長を務める広告代理業「Ｓｏｌａｒｉｅ（ソラリエ）」（東京都渋谷区）が２５日、約４億９６００万円の所得を隠し、法人税など計約１億５７００万円を脱税したとして、東京国税局に刑事告発されたことがわかった。告発されたのは、Ｓｏｌａｒｉｅと宮崎、知人２人。宮崎は知人に嘘の領収書作成を依頼し、架空の業務委託費を計上。脱税を繰り返したとみられるという。宮崎は２