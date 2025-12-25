◆ウィンターカップ▽女子３回戦一関学院６４―６１札幌山の手（２５日・東京体育館）２回戦でシード校・岐阜女を撃破した札幌山の手が、一関学院に逆転負けを喫した。第２クオーター（Ｑ）途中で一時は１０点のリードを奪ったが、留学生を擁する相手の高さのある攻撃に手を焼き、第４Ｑに逆転された。チームを引っ張ってきたＳＧ高橋優希（３年）は「最初から最後まで山の手らしいバスケ、自分たちのリズムで全然できな