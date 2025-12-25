料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部やっしー。キャンプやライブが大好きなアウトドア派。コーヒーと甘いものが大好物です。「甘いものはジャンル関係なくすべて大好き！」な私ですが、旬の果物を使ったおやつのおいしさは格別。今おすすめしたいのは、りんごの生産地第1位でもある青森県産の