全日本オートレース選手会埼玉支部は25日、小原望支部長、38期の上原大輝、運天諒雅、染谷和香の4人が川口市役所を訪問。奥ノ木信夫市長へ、ふるさと寄付101万8000円と児童虐待防止対策として64万9000円相当の物品を寄付した。川口市へのふるさと寄付は08年から18年連続で行われ、寄付金累計は1953万7000円に上る。児童虐待防止に対する物品寄付は13年度から行われ、今回で11回目。累計は311万7600円となった。▽小原望支部長