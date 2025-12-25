自民党は、立憲民主党との国対委員長会談で、来年の通常国会を1月23日に召集する政府の方針を伝えました。自民党の梶山国対委員長はきょう、国会内で立憲民主党の笠国対委員長と会談し、来年の通常国会を1月23日に召集する政府の方針を伝えました。会期は延長がなければ、6月21日までの150日間となります。通常国会では、過去最大となる122兆3000億円規模の来年度予算案などが審議されるほか、臨時国会で継続審議となった衆議院の