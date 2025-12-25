林芳正総務相の選挙陣営は25日、昨年衆院選で山口県選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書を訂正し、労務費の支出先から13人分を削除した。支出先とされた複数の人物が労務提供と報酬受領を否定し、内容に疑義が生じていた。