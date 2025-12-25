音楽プロデューサーで実業家のＳＫＹ−ＨＩこと、日高光啓が２５日、公式サイトで年内の活動を自粛することを発表した。ＳＫＹ−ＨＩは一部報道で、未成年の女性アイドルと深夜に面会したと報じられ謝罪していた。ＳＫＹ−ＨＩは公式サイトで事務所の今後の方針などを公表。今回の報道について、弁護士ら専門家の指示を仰ぎ内部調査をしたとし「違法行為に該当する事実は確認されなかった旨の報告を受けております」と説明。