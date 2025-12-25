三東工業社が後場終盤になって急上昇している。午後３時ごろに１２月中間期連結業績予想について、売上高を４０億円から５０億円（前年同期比４２．５％増）へ、営業利益を２億円から３億３０００万円（同９４．１％増）へ、純利益を１億２０００万円から２億２０００万円（同２．１倍）へ上方修正したことが好感されている。 建築事業部門で、契約変更交渉などにより契約金が増額したことに加えて、早期着工などで進捗が進