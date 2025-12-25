アニコムホールディングス＝切り返し急で４ケタ大台回復。前日はひと押し入れたものの、ここ約２カ月にわたり５日移動平均線をサポートラインとする一貫した上昇トレンドを形成しており、機関投資家とみられる実需の買い主体の存在を示唆していた。そうしたなか、米投資ファンドでアクティビストとして名を馳せるダルトン・インベストメンツがアニコムＨＤの株式を買い増したことが２４日付で関東財務局に提出した