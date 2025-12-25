FC東京は25日、京都サンガF.C.のMF山田楓喜の完全移籍加入を発表した。京都の下部組織で育った山田は20年にトップチーム昇格を果たし、22年にJリーグデビュー。24年は東京Vに期限付き移籍して21試合5得点を記録するだけでなく、U-23日本代表の一員としてパリ五輪に出場した。そして、25年1月にナシオナル(ポルトガル)へ期限付き移籍し、同年6月に京都に復帰すると、今季のJ1リーグ12試合に出場していた。山田はクラブを通じ