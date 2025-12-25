アスルクラロ沼津は25日、元日本代表FWの中山雅史氏(58)がクラブ・リレーションズ・オフィサー(C.R.O)に就任することを発表した。中山氏は2023年から今年9月まで沼津を指揮。クラブはC.R.Oの役割について、公式サイトで「スポンサー、パートナー、サポーター、行政機関などのステークホルダとクラブをつなぐ役割。サッカー事業に比重を置き、ビジネス面でクラブをサポートしていく」と紹介している。就任に際して中山氏は「