いわきFCは24日、柏レイソルから育成型期限付き移籍中のGK佐々木雅士(23)について、期限付き移籍期間を延長することを発表した。新たな移籍期間は2026年6月30日までとなり、期間中は柏と対戦する全ての公式戦に出場できない。佐々木は今季、ファジアーノ岡山に育成型期限付き移籍で所属していたが、6月に同じく育成型期限付き移籍でいわきへ。J2リーグ戦20試合に出場した。