衣類を入れて小さくする旅行用圧縮バッグ。手持ちの製品は空気漏れするなどくたびれてきたので、新しい製品を探していたところ見つけたのがこの製品だ。執筆時の値段は23%OFFの3,050円になっていた。 容量はTシャツなら14枚入るという25L。衣類を小分けにする必要がないなら、男性の場合、1週間程度の旅行でも問題ないだろう。 くるくる巻くというより、押し下げることで圧縮するタイプ。ポンプや掃除機などを用意する必要