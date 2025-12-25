元妻が夫を責めるのはおかしい！▶▶この作品を最初から読むサレた過去を断ち切り、新たな夫と送る幸せな生活。けれどそこには新たな試練が…!?ワンオペ育児とパートで寝る時間も心の余裕もない中、なんの手伝いもしてくれない夫に不倫をされ別れた経験を持つマリコさん。彼女は自分と同じように不倫された過去をもつ男性と再婚し、似たような境遇もあってか、お互いを理解し合い、穏やかな日々を家族3人で送っていまし