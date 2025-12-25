ナガイレーベン [東証Ｐ] が12月25日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比23.0％減の4.6億円に減り、9-2月期(上期)計画の16.3億円に対する進捗率は28.4％にとどまり、5年平均の41.1％も下回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の18.0％→14.1％に低下した。 株探ニュース