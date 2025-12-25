25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 52230 -34.9 43120 ２. 日経Ｄインバ 11638 -43.75841 ３. 純金信託8315 -48.7 21655 ４. 楽天Ｗブル5413 -32.7 51200