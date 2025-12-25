25日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数394、値下がり銘柄数192と、値上がりが優勢だった。 個別ではワンダープラネットがストップ高。免疫生物研究所、ＦＵＮＤＩＮＮＯは一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス、ミーク、ＴＨＥＣＯＯ、Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ、インフキュリオンなど12銘柄は年初来高値を更新。バリュエンスホールディングス、イオレ、トランスジ