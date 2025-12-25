象印マホービン [東証Ｐ] が12月25日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の連結経常利益は前の期比12.1％増の83億円に伸びたが、26年11月期は前期比14.5％減の71億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を64円→82円(前の期は40円)に増額し、今期は前期の特別配当を落とし、普通配当46円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.0％増の21.9億円に伸