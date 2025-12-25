年末が近づくと、気温や乾燥に加えて忙しさが重なり、肌のコンディションが揺らぎやすくなります。「特別なことはしていないのに、なんとなく肌の調子が安定しない」。そんな違和感を抱えたまま年を越すと、年明けのメイク乗りにも影響が出やすくなるもの。そこで今回は、大人世代が“１週間だけ”意識することで、無理なく肌の土台を整えられる「肌仕込み習慣」を紹介します。まずは“余計な刺激を減らす”ことが肌を整える第一歩